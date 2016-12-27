جمعية إغاثة أطفال فلسطين تستضيف وفد طبي تطوعي بريطاني

نابلس/PNN-قامت جمعية إغاثة أطفال فلسطين باستضافة وفدٍ طبيّ تطوعيّ متخصصٍ في جراحة الأسنان وذلك بقيادة الطبيب (أسيد خان ) وانضم إليه طاقم طبي متخصص بالأسنان مكون من 13 طبيب وذلك في عيادات الأسنان التخصصية التالية حيث تم العمل في محافظة نابلس في عيادة الدكتور توفيق حسيبا وفي سلفيت عيادة الدكتور جبر زبيدية وفي قلقيلية عيادة الطبيب حسام دياب حيث سيتخلل هذا الأسبوع إتمام الفحوصات الطبية للأطفال المرضى، وإجراء العلاج اللازم لهم بشكلٍ مجانيّ.

وقد قام الوفد الطبيّ بفحص ما يقارب 200طفل/ة من الأطفال الأيتام وأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والفقراء و شخّصوا حالتهم ومن ثم أحالوهم لإتمام العلاج خلال الأسبوع التالي.

وقد أشادت السيدة هناء عابدين السخل منسفة جمعية إغاثة أطفال فلسطين- نابلس بحسن الاستقبال والتعاون من إدارة العيادات التي تم العمل بها في المحافظات المذكورة اعلاة وطاقم العمل الطبي المحلي. وبدوره أثنى الطبيب اسيد خان رئيس الوفد الزائر على عمل وتعاون الطاقم المحلي مع الوفدالزائر . كما عبر عن سعادته شخصيًا في تقديم العون و المساعدة لأطفال فلسطين والمساهمة في رسم الابتسامة على وجوههم و التخفيف من معاناتهم وذويهم.

ومن الجدير بالذكر أن جمعية إغاثة أطفال فلسطين تعمل في مجال توفير العلاج المجاني للأطفال في فلسطين و الوطن العربي منذ ما يقارب الـ ٢٥ عامًا، وذلك في مختلف التخصصات والمجالات التي من ضمنها: جراحة المسالك البولية والعظام والجراحة التجميلية خاصة لحالات الحروق، وجراحة الأعصاب والقلب والأجهزة التنفسية والشفة الأرنبية وسقف الحلق المفتوح وجراحة الوجه والفكين، وجراحة الأسنان لحالات الشلل الدماغي وسواها. ويتم ذلك عبر التنسيق مع وفود طبية تطوعية للقدوم إلى فلسطين، أو عبر إرسال الأطفال المرضى أنفسهم للحصول على العلاج في الخارج؛ إذا تعذر عليهم الحصول على العلاج اللازم محليا، وذلك في أفضل المستشفيات و المراكز الطبية الدولية.