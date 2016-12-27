الأسير عمار حمور يعلّق إضرابه عن الطعام

رام الله/ PNN- علّق الأسير الإداري عمار حمور إضرابه عن الطعام، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد صدور قرار يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، على أن يكون تاريخ الإفراج عنه في منتصف حزيران 2017.

وأشار محامي نادي الأسير الفلسطيني، والذي زار الأسير حمور في سجن “النقب” اليوم؛ إلى أنه خاض الإضراب لمدة (38) يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري، وعلّقه بعد جهود قانونية بذلها نادي الأسير في استصدار قرار يحدّد زمن الإفراج عنه.

يذكر أن الأسير حمور (28 عاماً)، من بلدة جبع في محافظة جنين، وهو معتقل منذ 16 شباط 2016، وأصدرت سلطات الاحتلال بحقّه أمري اعتقال إداري لمدة ستة شهور في كل منهما.