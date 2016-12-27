كلية العلوم بالجامعة الإسلامية تؤسس مجموعة بحثية لدراسة مرض السرطان

غزة/PNN-أسست كلية العلوم بالجامعة الإسلامية في غزة مجموعة بحثية لدراسة مرض السرطان، ومحاولة إيجاد وسائل تشخيصية وعلاجية مجدية.

جاء ذلك خلال ورشة عقدتها الكلية، ناقشت فيها ارتفاع مخاطر مشكلة السرطان في قطاع غزة، وبالتالي ازدياد الحاجة إلى إجراء الأبحاث العلمية التي تسهم في معرفة أسباب هذا المرض، وكيفية تشخيصه، وتحسين القدرات العلاجية المتوفرة.

وقد تكونت المجموعة البحثية من عدد من أعضاء هيئة التدريس في قسمي الأحياء، والتكنولوجيا الحيوية، وهم: الدكتور صائب العويني “رئيساً للمجموعة البحثية”، والدكتور فايز المبحوح، والدكتور كمال الكحلوت، الدكتور طارق البشيتي.

وتستعين المجموعة البحثية بمجموعة من الباحثين من قسم الكيمياء، منهم: الأستاذ الدكتور عادل عوض الله، والأستاذ الدكتور بسام أبو ظاهر، والدكتور سعيد الكردي، بالإضافة لعددٍ من الباحثين المميزين من كليات أخرى، ومستشفيات قطاع غزة، منهم: الدكتور أحمد الشرفا -رئيس قسم الأورام بالمستشفى الأوروبي، والدكتور عبد المنعم لبد- من كلية الطب.

وناقشت المجموعة البحثية عدة محاور، منها: محور إيجاد علامات تشخيصية جديدة لتشخيص مرض السرطان، وكيفية إيجاد أهداف جديدة في الخلايا السرطانية لاستهدافها، والبحث عن وسائل علاجية جديدة (طبيعية وصناعية) لمرض السرطان.

ومن الجدير بالذكر، أن المجموعة البحثية عقدت لقاءها الأول بحضور كل من: الأستاذ الدكتور نظام الأشقر -عميد كلية العلوم، والدكتور زياد طه -مدير منحة “ابحث” القطرية، حيث أثنيا على هذا الجهد، وأعربا عن دعمهما المطلق للمجموعة البحثية، متمنين لهم التوفيق.