الطيراوي: سنعمل بالقانون لاثبات عدم صحة قرار رفع الحصانة

رام الله/PNN-أكد النائب في المجلس التشريعي جمال الطيراوي في حديثه لـ “راديو حياة” صباح اليوم حول قرار النائب العام برفع الحصانة عن خمسة نواب في المجلس التشريعي، على أنه لم يسمع بهذا القرار

إلا من خلال الإعلام، وأنه لم يُسلم أي شيء قانوني أورسمي خلال الفترة السابقة، لكن تم تبليغه قبل ثلاثة أيام بضرورة التوجه لمقابلة النائب العام، موضحا أن هذا القرار غير قانوني وغير دستوري حيث أنه

يتنافى مع القانون والدرستور الفلسطيني، وأضاف أنه وزملاؤه الآخرين لن يتعاطوا مع هذا القرار، مُبينا أن كل من مجلس المنظمات والهيئات المستقلة في الضفة الغربية وغزة والمجلس التشريعي وكافة الكتل

البرلمانية أكدوا على أن القرار غير قانوني وغير دستوري.

وفيما يخص أسباب رفع الحصانة، أوضح الطيراوي أن الأسباب سياسية بامتياز، وأن القضية هي قضية رأي وموقف سياسي بدليل أن القرار شمل نواب من حركة فتح فقط ولم يشمل آخرين نهائيا، وبين أن قرار رفع

الحصانة صدر بعد أن نشر بيانا صحفيا يُؤكد فيه على أنه لن يُشارك في المؤتمر السابع لحركة فتح بالرغم من اجتماعه قبل عشرة أيام من المؤتمر مع الرئيس محمود عباس، أن ما حصل لا يتوافق مع الحد الادنى

للفهم الحقيقي للقانون والدستور الفلسطيني – على حد تعبيره.

ورد الطيراوي على من يقول أن رفع الحصانة قد يكون بسبب ملفات كبيرة مثل تجارة الأموال والأسلحة، بأنه يترفع عن مثل هذه المسائل، وأوضح أنه هذا الرد لا يعبرعن شخصه فقط إنما يعبر أيضا عن زميل له هو

النائب شامي الشامي الذي تم رفع الحصانة عنه لأنه قام بنشر مقالة على صفحته الخاصة على “الفيسبوك” ينتقد فيها الناطق الإعلامي لحركة فتح أحمد عساف.

وفي سياق الرد كشف بأنه رفع قضية على الناطق باسم المؤسسة الأمنية لان تشويه السمعة من خلال الإعلام، والذي تم بطريقة خاطئة هو محض “افتراء”.

كما أكد على أنه طعن في قرار تعيين النائب العام “لأنه يُمارس دوره بشكل غير قانوني حيث أنه لم يؤد اليمين الدستوري أمام رئيس المجلس التشريعي فوجوده مطعون فيه قانونيا”.

ونفى الطيراوي وجود أي علاقة بين حالة التضامن معه من خلال المسيرة التي تمت في مخيم بلاطة وبين إغلاق شارع القدس، مُبينا أن إغلاق الشارع قامت به احدى العائلات احتجاجا على اعتقال نجلها في أريحا.

وفي نهاية حديثه بين أن النواب الخمسة متجهون باتجاه واحد لا غير، وهو العمل عبر القانون للتاكيد على أن قرار رفع الحصانة خاطئ ولا يجب أن يتكرر، وذلك عبر المؤسسات القانونية.