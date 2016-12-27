الشرطة تضبط مجموعة من القطع الأثرية في الخليل‎

الخليل/PNN- ضبطت الشرطة اليوم مجموعة من القطع الأثرية المختلفة كانت بحوزة أحد المواطنين ببلدة بني نعيم قضاء الخليل .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على معلومات تلقتها شرطة السياحة والآثار تتعلق بحيازة احد الأشخاص على مجموعة من القطع الاثرية داخل منزله ببلدة بني نعيم، على الفور تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش منزل المشتبه به وضبط ما بداخله من قطع أثرية .

وأضاف البيان، بأنه وبعد دخول الشرطة إلى المنزل قام المشتبه به بتسليمهم 9 قطع أثرية كان يخفيها خارج المنزل وكانت عبارة عن قطع معدنية وفخارية تعود لعصور عديدة مختلفة، حيث قامت الشرطة بضبطها والقت القبض على المشتبه به وبسماع اقواله اعترف بالتنقيب عن هذه القطع داخل إحدى المناطق الأثرية وحيازتها .

هذا وأكد البيان، توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .