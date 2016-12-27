الشرطة تكشف ملابسات قضية حرق جنائي لمنزل وتقبض على الفاعل في طولكرم‎

طولكرم/PNN – كشفت الشرطة اليوم ملابسات حرق منزل لإحدى المواطنين في ضاحية ذنابه، وألقت القبض على الفاعل في طولكرم .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شرطة المباحث العامة تلقت شكوى من احدى المواطنين من ضاحية ذنابه بطولكرم حول قيام مجهولين بحرق منزل ابن عمه في ضاحية ذنابه في مدينة طولكرم .

وبعد البحث التحري وجمع المعلومات ومعاينة المكان من قبل شرطة المباحث العامة، تم استدعاء احد المشتبه بهم، وبسماع أقواله اعترف بعملية الحرق بهدف سرقة المنزل .

وأكد البيان، بأنه تم إحالة المشتبه به إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه .