الشرطة تضبط 48 كيسا من مادة القنب المخدر في بلدة بدو

القدس/PNN- ضبطت الشرطة، اليوم الثلاثاء، 48 كيسا من مادة القنب الهندي المخدرة (الهايدرو)، وقبضت على شخصين في بلدة بدو شمال غرب القدس.

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن معلومات وردت الى مركز بدو حول وجود مركبة عمومي بداخلها اشخاص وبحوزتهم مواد مخدرة قادمة من رام الله باتجاه بلدة بدو، وعلى الفور تم ايقاف المركبة وخلال عملية تفتيشها اصولا، تم العثور على كيس بداخله 48 كيسا صغيرا شفافا من مادة القنب الهندي المخدرة، والقي القبض على شخصين يشتبه بحيازتهما تلك المواد المخدرة.

وأكد البيان، أنه تم احالة المشتبه بهما إلى جهات الاختصاص، من اجل استكمال الاجراءات القانونية بحقهما.

في سياق آخر، ضبطت الشرطة اليوم مجموعة من القطع الأثرية المختلفة كانت بحوزة أحد المواطنين ببلدة بني نعيم بمحافظة الخليل .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على معلومات تلقتها شرطة السياحة والآثار تتعلق بحيازة احد الأشخاص على مجموعة من القطع الاثرية داخل منزله ببلدة بني نعيم، على الفور تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش منزل المشتبه به وضبط ما بداخله من قطع أثرية .

وأضاف البيان، إنه وبعد دخول الشرطة إلى المنزل قام المشتبه به بتسليمهم 9 قطع أثرية كان يخفيها خارج المنزل وكانت عبارة عن قطع معدنية وفخارية تعود لعصور عديدة مختلفة، حيث قامت الشرطة بضبطها والقت القبض على المشتبه به وبسماع اقواله اعترف بالتنقيب عن هذه القطع داخل إحدى المناطق الأثرية وحيازتها، مشيرا إلى أنه تم وتوقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.