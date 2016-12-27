الاحتلال يعتقل فلسطينيين من النقب بزعم التخطيط لعمليات

رام الله/PNN – سمحت الرقابة الإسرائيلية عصر اليوم الثلاثاء بنشر تفاصيل اكتشاف ما زعمت أنه خلية عسكرية ينتمي أعضاؤها للحركة الإسلامية بالداخل المحتل، خططت لشن عمليات بالنقب رداً على حظر نشاطات الحركة.

وبحسب ما نشره جهاز المخابرات الإسرائيلي “الشاباك” فمن بين المعتقلين كل من: محمد مصري (37 عامًا) من بئر السبع، وعبد الله أبو عياش (26 عامًا) من كسيفة، وهم معتقلون لدى الشاباك منذ نهاية شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.

وتبين خلال التحقيقات مبادرة المصري للقيام بعمليات رداً على حظر نشاطات الجناح الشمالي من الحركة الإسلامية في الداخل، في حين وافق أبو عياش على عرض المصري وخطط الاثنان لتنفيذ 3 عمليات ضد جنود الجيش بثلاث أماكن مختلفة بالنقب وهي: ديمونا، وعراد، وقاعدة نفتيم العسكرية.

وفي إطار الخطة فقد تجول الاثنان بالأماكن المقترحة لجمع المعلومات، في حين جرى تسليم قطعة سلاح من نوع “كارلو غوستاف” خلال التحقيق معهم وكذلك كمية كبيرة من أنظمة تفجير العبوات عن بعد.

وكان المصري قد قضى حكماً بالسجن لمدة 12 عامًا وأسس علاقات جيدة مع قادة حركة حماس بالسجن ومن بينهم القيادي في حماس يحيى السنوار.

كما تضم الخلية 3 أعضاء آخرين من الداخل وهم: بكر أبو تقفة (21 عامًا) من سكان القرية البدوية شقيب السلام بالنقب، ورامي أبو تقفة من سكان القرية، بالإضافة لمحمد أبو كف (26 عامًا)، من سكان التجمعات البدوية القريبة من قاعدة “نفتيم” العسكرية بالنقب.