قسم التربية الرياضية يفتتح ورشة عمل للالعاب الاولمبية التربوية

نابلس/PNN – أفتتح قسم التربية الرياضية في مديرية نابلس ورشة العمل الخاصة بالألعاب الاولمبية الرياضية التربوية تحت إشراف مشرف التربية الرياضية في المديرية أ. انيس سماعنة وبمشاركة لجنة بحث التربية الرياضية .

حيث سيتم إعداد بعض الالعاب الصغيرة وتطبيقها بشكل عملي من قبل لجنة البحث في الورشة التي تستمر لمدة أربعة أيام في مدرسة ابن الهيثم الأساسية والتي تهدف لإبتكار العاب صغيرة تعمل على تنمية المهارات الفنية والقدرات البدنية والعقلية والنفسية لدى طلبة المرحلة الدنيا , بالإضافة لمساهمتها في تعليم المواد التربوية الأخرى .