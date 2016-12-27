الاحتلال يحكم على الطفل من نحالين بالسجن الفعلي لأربعة شهور

رام الله/PNN – قال محامي نادي الأسير الفلسطيني محمد شاهين اليوم الثلاثاء، أن المحكمة العسكرية للاحتلال في “عوفر” حكمت على الطفل بهاء الدين شكارنة (13 عاماً) من بلدة نحالين في محافظة بيت لحم، لمدة أربعة شهور وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيقل.

وأوضح المحامي شاهين، أن نيابة الاحتلال ومنذ اعتقال الطفل شكارنة أي قبل أكثر من شهرين، ماطلت كثيراً بحجة تقديم لائحة اتهام معدلة وقد أضافت عدة تهم أخرى بحقه، وذلك حتى يتم من العمر الـ (14 عاماً)، لتتمكن من إصدار حُكم عالي بحقه، لافتاً إلى أن القانون العسكري المعمول به في محاكم الاحتلال والخاص بالأحداث أي الأطفال الأقل من سن الـ(14 عاماً)، قد حدد مدة الأحكام الصادرة بحقهم كأحد أقصى لمدة ستة شهور، فإن تجاوزا سن الـ (14 عاماً)، يُمكن للمحكمة من إصدار أحكام عالية تتجاوز عدة سنوات على ذات التهمة الموجه للطفل الأقل من هذا العمر.