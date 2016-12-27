24 حالة وفاة في صفوف العمال داخل أراضي الـ48 في قطاع البناء

جنين/PNN – أعنت وزارة العمل أن عدد العمال الذين توفوا أثناء عملهم داخل أراضي الـ48 من مطلع هذا العام حتى اليوم وصل الى 24 حالة وفيات، معظمهم من عمال البناء الذين سقطوا في العمل، وأصيب 317 أثناء عملهم .

وأوصى مشاركون في ورشة عمل نظمتها وزارة الزراعة في جنين حول “إصابات العمل وأموال التوفير داخل أراضي الـ48″، اليوم الثلاثاء، بضرورة تكاتف الجهود والعمل المشترك بين المؤسسات الرسمية والأهلية من أجل ضمان حقوق العامل الفلسطيني، والآليات الكفيلة التي تحافظ على مستحقات العمال الذين يتعرضون لعمليات نصب واحتيال من أرباب العمل، وأهمية نشر الوعي عند العمال بكيفية التعامل مع حقوقهم .

وأكد المتحدثون أن إسرائيل تعد من أعلى الدول التي لا تحافظ على شروط السلامة العامة، و90% من إصابات العمل التي تحدث للعمال داخل إسرائيل لا يتم التعامل معها بشكل صحيح وقانوني .

وحمل المشاركون سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة على حياة العمال، بسبب العراقيل والمشاكل والمعاناة التي يتعرض لها العامل الفلسطيني داخل أراضي الـ48.

وأوصى المشاركون بأهمية تشجيع الاستثمار الفلسطيني، وفتح الأسواق في الخارج، وتشجيع الريادية في فلسطين، والعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.