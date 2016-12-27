شرطة بيت لحم تتلف 70 مركبة غير قانونية

بيت لحم/PNN – اتلفت شرطة محافظة بيت لحم، اليوم الثلاثاء، 70 مركبة غير قانونية ضبطتها خلال الايام الماضية بأنحاء متفرقة من المحافظة .

وأوضح المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، أنه وخلال عمل الشرطة وتطبيقا لإجراءات ملاحقة المركبات والدرجات غير القانونية في بيت لحم، ضبطت عددا كبيرا من هذه المركبات في مناطق مختلفة من المحافظة، وبعد التأكد من عدم قانونيتها، اتلفت 70 مركبة ودراجة غير قانونية .

وناشد ارزيقات المواطنين بضرورة التخلص من هذه المركبات بأسرع وقت ممكن، لما تشكله من خطورة على حياتهم واشتراكها في عدد كبير من حوادث السير والجرائم المتخلفة.