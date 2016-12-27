مناشدة من شـركة كهرباء محافظـة القـدس الى جميع المشـتركين في محافظـة رام الله والبـــــيرة والقـرى والمخيمات

رام الله/PNN – في ظل نقص الطــاقة الكهربائية المزودة لمحافظة رام الله والبــيرة واصرار الجانب الاسرائيلي على حرمان شــعبنا الفلسطيني من ابسط حقوقه في حصوله على خدمة الكهرباء الاساسية وخاصة في ظل المنخفضات الجوية التي تتعرض لها البلاد في فصل الشتاء , فإننا في شركة كهرباء محافظة القدس نهيب بالمشتركين الكرام ومن منطلق الحس الوطني والشعور بالمسؤولية والشراكة المجتمعية ولمساعدة الشركة في ادارة هذه الازمة ومنعا لانقطاع التيار لفترات طويلة , فاننا نناشدكم بضرورة الالتزام بالتعليمات التالية :

· أولا : عدم تشغيل الاحمال الحرارية المتمثلة في :

*البويلر *الاتمور *فرن الكهرباء * النشافة * الغسالة , في فترات الذروة الصباحية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً , وفي فترة الذروة المسائية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة الثامنة مساءً

· ثانيا : الاقتصاد في استخدام مصادر التدفئة المتمثلة في المدافئ الكهربائية والمكيفات خصوصاً في ساعات الذروة بحيث يتم الاكتفاء بتشغيل الحد الادنى من هذه الاحمال والاعتماد على مصادر بديلة للتدفئة .

وأخيرا … فان ادارة هذه الازمة هي مسؤولية مشتركة ومن خلال التزامكم بالتعليمات نستطيع معاً تجاوز هذه الازمة والمحافظة على استمرارية التزويد لمختلف المناطق .