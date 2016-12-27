اخبار فلكية شهر يناير 2017

بيت لحم/PNN – جاءت بعض النصائح الفلكية من الفلكي ابراهيم حزبون وكانت كما يلي:

خلو المسار وتواجد القمر في الابراج خلال شهر 1/2017

عندما ينتقل القمر من برج الى اخر ولا يشكل زاوية مع احد الكواكب الرئيسية تتشكل فترة سلبية نسميها بفترة “خلو المسار” وهي لا تصلح لاي خطوة جديدة مهمة في حياتنا ويشمل ذلك مواليد جميع الابراج بدون استثناء.

فيما يلي هذه الفترات لشهر يناير/ كانون ثاني 1/2017 حسب توقيت غرنيتش GMT:

* ملاحظة: في اليومين التاليين يبدأ خلو المسار في يوم وينتهي في اليوم التالي: 12,14.

اليوم التاريخ الساعات ( تتم القراءة من اليسار الى اليمين )

الاثنين 2.1.2017 09:57 – 07:59

الاربعاء 4.1.2017 16:20 – 16:14

الجمعة 6.1.2017 20:18 – 18:41

الاحد 8.1.2017 22:06 – 02:23

الثلاثاء 10.1.2017 22:49 – 21:38

الخميس 12.1.2017 00:08 – 11:34 *

السبت 14.1.2017 03:52 – 15:17 *

الثلاثاء 17.1.2017 11:16 – 06:09

الخميس 19.1.2017 22:09 – 08:55

الاحد 22.1.2017 10:45 – 01:24

الثلاثاء 24.1.2017 22:43 – 17:33

الجمعة 27.1.2017 08:37 – 07:18

الاحد 29.1.2017 16:10 – 05:52

الثلاثاء 31.1.2017 21:46 – 17:36

فيما يلي وضعية القمر في الابراج خلال شهر 1/2017:

1,2 الدلو

2,3,4 الحوت

5,6 الحمل

7,8 الثور

9,10 الجوزاء

11,12 السرطان

13,14 الاسد

15,16,17 العذراء

17,18,19 الميزان

20,21,22 العقرب

22,23,24 القوس

25,26 الجدي

27,28,29 الدلو

30,31 الحوت