الشوا يترأس وفدا من القطاع المصرفي في جولة بقطاع غزة

غزة/PNN – ترأس محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا وفدا من مدراء القطاع المصرفي من المحافظات الشمالية ، بجولة في قطاع غزة تستمر ثلاثة ايام.

وهدفت الجولة للوقوف على أبرز وأهم القضايا ذات العلاقة بالعمل المصرفي بشكل خاص والوضع الاقتصادي بشكل عام في قطاع غزة.

واستهل محافظ النقد عزام الشوا والوفد المرافق له جولتهم بزيارة غرفة تجارة وصناعة رفح، حيث التقى الشوا رئيس غرفة تجارة وصناعة رفح المهندس هيثم ابو طه، واعضاء مجلس الادارة ، و رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية في فلسطين وليد الحصري .

واكد الشوا خلال اللقاء على ان زيارته تاتي في اطار الجولات التي تقوم بها سلطة النقد على جميع محافظات الوطن للتعرف من خلال رؤساء الغرف التجارية والمؤسسات الاقتصادية على ابرز القضايا ذات العلاقة بالقطاع المصرفي والوضع الاقتصادي .

وتحدث الشوا عن رؤية وسياسة سلطة النقد لتطوير القطاع المصرفي وما قامت به من تنفيذ خطة معالجة البنوك الضعيفة ومعالجة الهيكلة والاندماج بين المصارف، ورفع الحد الأدنى لرؤوس أموال المصارف العاملة في فلسطين على مدار السنوات السابقة.

واوضح الشوا الى ان سلطة النقد عملت مؤخرا على تطوير أطرها القانونية وقدراتها البشرية لتتناسب مع خصوصية الصيرفة الاسلامية وانسجاماً مع متطلبات قانون المصارف، مشيرا الى انه يجري العمل حالياً على تأسيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية والتي ستضم مجموعة من خبراء الصيرفة الإسلامية وفقه المعاملات.

واشار محافظ سلطة النقد الى التحسن التدريجي منذ بداية العام الحالي نسبة عدد الشيكات المعادة والتي بلغت في منتصف شهر 10 للعام 2016 9% مقارنة 11.6% في بداية عام 2016، مؤكدا على اهمية الحفاظ على مكانة الشيك وتأثيره على الاستقرار المالي.

من جانبه تحدث رئيس غرفة تجارة وصناعة رفح المهندس هيثم ابو طه عن ابرز المشاكل والتحديات التي تواجه التجار ورجال الاعمال، خاصة بعد احتراق وتدمير المركز التجاري في مدينة رفح خلال حرب غزة عام 2014، معبرا عن امله بان ان تقوم سلطة النقد والجهاز المصرفي الفلسطيني بالوقوف الى جانب التجار والعمل على دعم القطاع الاقتصادي في رفح.

من جهته اشار رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية في فلسطين وليد الحصري الى العقبات التي تواجه التجار والقطاع التجاري مع الجهاز المصرفي ومنها السيولة والكفالات والاعتمادات المستندية، مؤكدا على اهمية ان تقوم سلطة النقد بالعمل على توجيه الجهاز المصرفي نحو المساهمة في حل هذه الاشكاليات والمساهمة في التنمية الاقتصادية.

كما زار محافظ سلطة النقد عزام الشوا والوفد المرافق له جمعية رجال الاعمال، حيث التقى رئيس جمعية رجال الاعمال علي الحايك ومجلس الادارة.

واستمع الشوا خلال زيارته الى ابرز نشاطات الجمعية، وجهودها في تنفيذ الاستراتيجيات والسياسيات التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي ، والى العقبات التي تواجههم في التعامل مع الجهاز المصرفي.