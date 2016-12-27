منخفض “طابور” الجوي يتحرك نحو شمال غرب بلاد الشام وأمطار متواصلة في الساعات القادمة

رام الله/PNN – طقس فلسطين:تأثرت فلسطين منذ إنتصاف الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء بمنخفض طابور الجوي عالي الفعالية حيث هطلت الأمطار الغزيرة في مختلف المناطق الشمالية .

وبدأت مع ساعات الظهيرة من هذا اليوم الخلايا الماطرة والركامية بالامتداد الى المناطق الوسطى واجزاء واسعة من الجنوبية مع تحرك المنخفض الجوي نحو شمال غرب بلاد الشام قادماً من جزيرة قبرص بحيث تصبح فعالية هذا المنخفض اكثر شمولية لمعظم المناطق بمشيئة الله تعالى.

ويتوقع طقس فلسطين أن تهطل الأمطار الغزيرة في مختلف المناطق حتى ساعات الليل وربما فجر يوم الغد الأربعاء على فترات مع بقاء الأجواء باردة الى باردة جداً، قبل أن ينحسر هذا المنخفض السريع بشكل تدريجي.

ومن المتوقع تساقط زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجليل شمال البلاد، ويحتمل تساقط زخات خفيفة من الثلج فوق بعض القمم العالية في الضفة التي يزيد ارتفاعها عن 950م، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا.

ويطرأ يوم الغد الأربعاء ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا غائم، وبارداً نهاراً، وبارداً بشكل واضح ليلاً،ويحتمل تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

والله تعالى أعلى وأعلم.