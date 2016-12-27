مفوضية الإعلام بإقليم شرق غزة تطلق هاشتاغ #جاهزين _نشعلها

غزة/PNN – أطلقت مفوضية الإعلام بإقليم شرق غزة، إقليم الشهداء دعوة لأبناء حركة فتح وأبناء شعبنا للمشاركة في هاشتاغ #جاهزين _نشعلها ، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة.

وأكد إياد حلس أمين سر الإقليم بان ذلك يأتي في إطار التحضيرات الجارية لإحياء ذكري الانطلاقة، انطلاقة حركة فتح الثانية والخمسين، مؤكدا بان حركة فتح باقية ومتجذرة في قلوب أبنائها وشعبها واستذكر حلس شهداء اللجنة المركزية لحركة فتح وعلي رأسهم الشهيد القائد ياسر عرفات مؤسس الحركة ومفكر ثورتها .

وأكد حلس بان حركة فتح ما زلت تسير علي نهج مؤسسيها بقيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن، مجددين البيعة والعهد للرئيس وقيادة حركة فتح وشعبنا ، ولم ينسي حلس تهنئة أعضاء وكوادر حركة فتح وأبناء شعبنا الفلسطيني بهذه المناسبة الغالية علي قلوبنا جميعا، ومؤكدا في ذات الوقت بان أبناء حركة فتح جاهزون لإشعالها الشعلة شعلة الانطلاقة وإنهم جاهزون أيضا للتغريد والتفاعل مع الهاشتاغ #جاهزين_نشعلها .

واليكم نص الدعوة دعوة للتغريد عبر الهاشتاغ #جاهزين_نشعلها ، بالتزامن مع فعاليات إيقاد الشعلة بالمحافظات الشمالية والجنوبية والساحات الخارجية، إيذاناً ببدء الاحتفالات بمناسبة الذكرى 52 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني ” فتح “… ندعوكم للمشاركة من خلال الصور والكلمات والفيديوهات والأشعار عبر الهاشتاغ التالي#جاهزين_نشعلها .