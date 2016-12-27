الزمالك يختلق أزمة بسبب حكم القمة

القاهره/PNN-اعترض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور على تعيين الحكم المجرى فيكتور كاساي لإدارة مباراة القمة المرتقبة يوم الخميس المقبل بملعب “بترو سبورت” أمام الأهلي في ختام مباريات الدور الأول للدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

وقام مرتضى منصور بإخطار اتحاد القدم المصري بقراره، وطلب تغيير الطاقم على الفور، مؤكدًا أن الزمالك لا يرغب في تواجد هذا الحكم.

ويرفض مسؤولو الزمالك الحكم كاساي، لأنهم يرون أنه لم يكن عادلاً في الملعب، وسبق وأدار مباراة بين الأهلي والزمالك وتغاضى عن احتساب ركلة جزاء للأبيض، وفاز الأهلي بهدفين نظيفين.

وكان اتحاد القدم المصري استقر على تعيين الطاقم فيكتور كاساي حكم ساحة، وجابور ايروس مساعد أول، وجورجي رينج مساعد ثان، وأدم فاركس حكم رابع.