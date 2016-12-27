بالصور:الشرطة تضبط 12 كيلو غرام من مادة القنب الهندي المهجن في ضواحي القدس‎

ضواحي القدس/PNN – ضبطت شرطة ضواحي القدس مساء اليوم الثلاثاء 12 كيلو غرام من مادة يشتبه انها مادة القنب الهندي المهجن ” الهايدرو ” ومواد وادوات لتصنيع المواد المخدرة داخل منزلين في بلدة الرام

وكفر عقب .

واوضح المقدم لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة انه ووفقا لمتابعة ادارة مكافحة المخدرات لاحد مروجي المخدرات منذ فترة في مناطق ضواحي القدس وعند وصوله لمنزله مساء اليوم تم مداهمته والقبض عليه

وبرفقته شخص اخر وعثرت بحوزته على 1كيلو غرام من مادة” الهايدرو ” . وبالتحقيق معه افاد بوجود كمية اخرى داخل منزل في كفر عقب على الفور تم استصدار اذن تفتيش من النيابه العامه وتوجهت قوة من

ادارة مكافحة المخدرات وشرطة ضواحي القدس للمنزل وبتفتيشه حسب الاصول تم العثور على 11 كيلوغرام من مادة ” الهايدرو ” وادوات ومواد تصنيع وادوات تغليف وبذور قنب هندي .

واضاف ارزيقات انه تم ضبط 22 كرتونة مواد تجميل منتهية الصلاحية داخل المنزل .كما قبضت على امرأة داخل المنزل وتم توقيف الثلاثة لحين استكمال الاجراءات القانونية.