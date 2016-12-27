التعليم: غدًا دوام طبيعي في كافة مدارس القطاع

غزة/PNN-قال وكيل وزارة التربية والتعليم زياد ثابت,”إن الدوام ليوم غد الأربعاء في كافة مدارس قطاع غزة يسير بشكله الطبيعي وفي الموعد المحدد, دون تعليق” .

وأضاف ثابت ” للرأي”: “إنه لا يوجد أي نوايا لدى الوزارة لتعليق الدوام يوم غد بسبب الأحوال الجوية السائدة”، مبينًا أنه في حال كان هناك أي قرار بخصوص دوام المدارس، سيجري الإعلان عنه بشكل رسمي.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم شكلت لجنة فنية لاتخاذ قرارات تخص المدارس في حالة المنخفضات مكونة من ممثلين عن جهاز الدفاع المدني، ووزارة الزراعة، وممثل عن وكالة الغوث