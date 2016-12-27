النفط فوق 55 دولارا

واشنطن/PNN – صعدت أسعار النفط، الثلاثاء، فوق 55 دولارا وذلك مع اقتراب تطبيق اتفاق أوبك بخفض إنتاج النفط مع بداية العام الجديد.

وبحلول الساعة 13:40 بتوقيت غرينتش جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند 55.33 دولار للبرميل، بارتفاع 17 سنتا، فيما ارتفع خام غرب تكساس الأميركي الوسيط إلى 57.89 دولار للبرميل.

يذكر أن اتفاق النفط الذي بموجيه ستخفض الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والدول غير الأعضاء إنتاج النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا، سيدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد، ما قد يعزز من ارتفاع أسعار النفط من جديد في الأسواق.

المصدر: وكالات