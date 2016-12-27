إردوغان: أدلة موثقة على دعم واشنطن لداعش

انقرة/PNN – قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تقدم الدعم لجماعات إرهابية في سورية، وإنه يملك أدلة على ذلك.

وقال إردوغان، في مؤتمر صحفي، إن لديه أدلة على أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تقدم دعما لجماعات إرهابية في سورية، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ووحدات حماية الشعب الكردية، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سورية.

وقال إردوغان في مؤتمر صحفي بالعاصمة التركية أنقرة ‘يتهموننا بدعم داعش، والآن هم يقدمون الدعم لجماعات إرهابية، منها داعش ووحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي. هذا واضح جدا. لدينا أدلة مؤكدة بالصور والتسجيلات المصورة’.

وعلى صلة، أتهم إردوغان التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” بعدم تقديم ما يكفي من الدعم له لمواجهة التنظيم في سورية.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن إردوغان قوله مساء اليوم الثلاثاء: “للأسف لم تف قوى التحالف بما وعدت به”.