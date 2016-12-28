الاحتلال يعتقل 10 مواطنا من مختلف مدن الضفة الغربية

محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم عشرة مواطنين على الأقل من الضفة.

وبين نادي الأسير الفلسطيني في بيان له اليوم الأربعاء، أن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة جنين بينهم أسيران محرران، وهم: عماره فشافشة وهو أسير سابق قضى نحو أربع سنوات في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى مراد ملايشة وهو كذلك أسير سابق قضى ما مجموعه ثماني سنوات، كما وأُعتقل مواطنان وهما: أيسر محمد الزبيدي، ومنتصر عرفات السعدي.

إلى هذا جرى اعتقال ثلاثة مواطنين من محافظة نابلس وهم: مهند العنبوسي، وأمين ظاهر، وعبد الرحمن سلامة، ومن محافظة رام الله والبيرة اُعتقل مواطنان وهما: مصعب ساهر البرغوثي (25 عاماً)، ومعتصم محمود زهران (17 عاماً).

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت بالأمس مواطنين من القدس بينهم طفل وهما: أمجد حسونة، وعادل القواسمة (13 عاماً).

وزعم جيش الاحتلال أن المعتقلين الأربعة من مدينة نابلس، تم العثور معهم على أسلحة، وضبط ورش لتصنيع السلاح والذخائر، مدعيا أنه بذلك يكون مجمل المضبوط خلال العام 450 قطعة سلاح و42 ورشة لتصنيع السلاح بالضفة.