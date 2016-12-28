حالة الطقس: أجواء باردة حتى الأحد

يوم غدٍ الخميس:

وتوقعت بأن يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة:

يكون الجو غائماً جزئياً وباردا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم السبت:

يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا الى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الافقية.