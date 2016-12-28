بالفيديو: 176 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الاقصى ويؤدون صلوات تلمودية على ابوابه

القدس/PNN- اقتحم 176 مستوطنا يهوديا، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، اليوم الاربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة، من شرطة الاحتلال الخاصة.

وقالت مصادر فلسطينية بالقدس المحتلة ان اولى مجموعات المتطرفين اليهود التي اقتحمت الاقصى صباح اليوم هي 37 مستوطن، حيث اقتحموا ساحات المسجد الاقصى بحراسة قوات الاحتلال التي ادخلتهم من جهة باب المغاربة، وأضافت المصادر الى قيام مجموعة من المستوطنين باداء طقوس تلمودية على ابوابها.

ونشر مركز أعلام القدس صوراً لاقتحامات المستوطنين خلال ساعات الصباح الباكرة.