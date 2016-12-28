اسعار العملات: الدولار: 3.84/ اليورو:4.02/ الدينار:5.42/ الجنيه:0.20 11 ساعة مضت أقتصاد 139 زيارة إقـــرا أيـضـا ... ارتفاع على المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين 5 ساعات مضت “الإحصاء” و”النقد” يعلنان النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي لفلسطين 6 ساعات مضت جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الاربعاء على النحو التالي: صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.84 شيقل. صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.02 شيقل. صرف الدينار الاردني مقابل: 5.42 شيقل. صرف الجنية المصري مقابل: 0.20 شيقل. 2016-12-28 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest