اعتراف روسي بوجود برنامج ممنهج لتعاطي المنشطات

ونقلت الصحيفة، عن آنا أنتسليوفيتش، القائمة بأعمال المدير العام للوكالة الروسية لمكافحة المنشطات قولها مساء الثلاثاء: “كانت مؤامرة مؤسسية”.

وذكرت الصحيفة، أن مدير مختبر، تلاعب بعينات بول إلى جانب إمداد رياضيين بعقاقير منشطة للأداء.

وأضافت في تقريرها، أن أعضاء من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، طمسوا عبوات لعينات بول، وأن نائبًا لوزير الرياضة الروسي، وجَّه أيضًا بالتستر على استخدام رياضيين لمواد محظورة.

إلا أن مسئولين، نفوا أن يكون برنامج المنشطات ممنهجًا أو مدعومًا من الدولة، وواصلوا التأكيد على أن البرنامج أُدير دون علم أو موافقة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.