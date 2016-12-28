برشلونة/PNN- واصلت الصحف الكتالونية البحث باهتمام شديد عن التصميم الجديد لقميص فريق برشلونة الذي سيرتديه اعتبارًا من الموسم المقبل 2017 / 2018.

ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية تسريبًا لقميص برشلونة في الموسم الجديد، نشره موقع “فوتي هيدلاينز” المتخصص في نشر أخبار المستلزمات الرياضية من أزياء وأحذية لنجوم الكرة، والأندية الكبيرة في أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن التصميم الذي تم تسريبه مؤخرًا، يشبه كثيرًا شكل القميص الذي نشرت “موندو ديبورتيفو” تقريرًا عنه في مايو الماضي.

وسيحتفظ برشلونة، وفقًا للقميص المسرب بالألوان المميزة لقميصه الأحمر والأزرق، وذلك بخطوط طولية يقل سمكها تدريجيًا من صدر القميص إلى جانبيه.