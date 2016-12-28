أوزيل يواصل أرقامه القياسية في “البريميرليج”

برلين/PNN- صنع الألماني مسعود أوزيل هدف أرسنال الوحيد في مرمى وست بروميتش ألبيون (1-0) أمس الإثنين، ليحقق رقما جديدًا يضمه إلى سلسلة إحصائياته المميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو هدف الفوز الثمين في الدقيقة 87 بعد تمرير حاسمة من أوزيل الذي رفع عدد الأهداف التي صنعها في الدوري الممتاز إلى 36 هدفا.

ونشرت صحيفة “ديلي مايل” البريطانية عبر موقعها الإلكتروني إحصائية تشير إلى احتلال أوزيل للمركز الثاني في لائحة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الممتاز مع وصولهم لمباراتهم رقم 100، حيث يتخلف بفارق 3 أهداف وراء نجم ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد السابق إريك كانتونا الذي صنع 39 هدفا في أول 100 مباراة له بالمسابقة.

ويأتي في المركز الثالث لاعب مانشستر يونايتد السابق لويس ناني الذي صنع 34 هدفا، مقابل 31 هدفا لخوان ماتا (تشيلسي ومانشستر يونايتد)، و30 لكل من دينيس بيركامب (أرسنال) ونولبرتو سولانو (نيوكاسل يونايتد).

المصدر: كووورة.