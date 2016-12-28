جلوب سوكر “النجمة التاسعة” على تاج كريستيانو في 2016

مدريد/PNN- سلطت صحيفة “أس” الإسبانية الضوء على تتويج البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم لهذا العام 2016، في حفل أقيم مساء اليوم، الثلاثاء بإمارة دبي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى أن هذه الجائزة التي تسلمها فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، نيابة عن رونالدو، اختتمت عاما مليئا بالإنجازات للنجم البرتغالي، حصد خلاله 9 جوائز فردية.

وأوضح التقرير أن جائزة “جلوب سوكر” هي النجمة التاسعة على تاج أيقونة ريال مدريد بعد تتويجه بالجائزتين الأكبر، الكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول، وأفضل لاعب في أوروبا من “يويفا”.

وذكرت إلى أن رونالدو حصد أيضًا جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية باليابان، إضافة إلى نيل جائزة أفضل لاعب من مجلة “فور فور تو”، وشبكة “إي إس بي إن”، ومجلة “ورلد سوكر”، وصحيفة “ماركا”، إضافة إلى جائزة أفضل رياضي في استفتاء وكالات الأنباء الأوروبية.

ولفتت الصحيفة إلى أن رونالدو حصل على جائزة جلوب سوكر للمرة الرابعة في فئات مختلفة، بعد أعوام 2011، و2013، و2014.

وأضافت “أس” أن رونالدو، المتوج بجائزة الكرة الذهبية 4 مرات، تفوق على ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وأنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، وجونزالو هيجواين، لاعب يوفنتوس، وجيمي فاردي، هداف ليستر سيتي.

وبينت الصحيفة أن حفل هذا العام لتوزيع جوائز جلوب سوكر شهد مشاركة عدد كبير من النجوم، أبرزهم مارشيلو ليبي، وفابيو كابيلو، وأنطونيو كونتي، ولويس فيجو.

المصدر: كووورة.