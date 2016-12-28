“فتح” تعلن عن اهم فعالياتها لإحياء الذكرى الـ 52 لانطلاقة الحركة

رام الله/PNN- أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني ‘فتح’ عن اهم فعالياتها لإحياء الذكرى الـ52 لانطلاقة حركة فتح.
وأشار بيان صادر عن حركة ‘فتح’ في مفوضية التعبئة والتنظيم وصل PNN نسخة عنه: انه تقرر أن تكون الفعاليات كما يلي:-ايقاد شعلة الانطلاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة يوم ٣١/١٢/٢٠١٦ الساعة ٥:٤٥ في مدينة رام الله قرب ضريح الشهيد القائد المؤسس ياسر عرفات، وإيقاد الشعله في قطاع غزة الساعه ٤:٣٠ في ساحة الجندي المجهول .-سيكرم اقليم رام الله والبيرة يوم غد الاربعاء المعلمين الذين امضوا اكثر من عشرين عاما في الخدمة وذلك في قاعة دير طريف في ام الشرايط الساعه ١١ صباحا.- احياء الذكرى في كافة محافظات الوطن في الضفة وغزة و الشتات وسيقوم كل اقليم بتحديد فعاليات الانطلاقة الـ ٥٢ كل حسب برنامجه، وفي فعاليات مركزية في كل اقليم وستضم فعاليات الانطلاقة زيارة لعائلات الاسرى والشهداء والجرحى في كل اقليم، وإقامة الندوات حول الانطلاقة ودور حركة فتح الرئيسين في الثورة الفلسطينية في كل المراحل .
وفي خطوة إشارة للوحدة الوطنية قامت الحركة بنشر صور على صفحتها الرسمية على الفيسبوك لشهداء فصائل العمل الوطني والإسلامي وكتب عليها في الذكرى ال ٥٢ لانطلاقة حركة فتح نعاهد شهدائنا الأبطال ان تستمر ثورتنا حتى النصر.