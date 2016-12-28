“فتح” تعلن عن اهم فعالياتها لإحياء الذكرى الـ 52 لانطلاقة الحركة

وأكد رئيس اللجنة الاعلامية في التعبئة والتنظيم منير الجاغوب على شرعية الرئيس محمود عباس، مجددا العهد له والبيعة حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .وأكد أنه من أساسيات ثوابت حركة ‘فتح’ استقلال القرار الفلسطيني الذي انطلق مستقلا وسيبقى كذلك، حيث قدمت الحركة خيرة قادتها وكوادرها وثلثي لجنتها المركزية شهداء وقد استشهد قائد ومطلق رصاصة الثورة الرئيس ياسر عرفات من اجل فلسطين والثوابت الوطنية.

وطالب الجاغوب كافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية برص الصفوف من اجل وقف ما يتهدد المشروع الوطني الفلسطيني من مخاطر، والعمل لتحقيق الوحدة الوطنية ووحدة شطري الوطن.

وفي خطوة إشارة للوحدة الوطنية قامت الحركة بنشر صور على صفحتها الرسمية على الفيسبوك لشهداء فصائل العمل الوطني والإسلامي وكتب عليها في الذكرى ال ٥٢ لانطلاقة حركة فتح نعاهد شهدائنا الأبطال ان تستمر ثورتنا حتى النصر.