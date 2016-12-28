أطعمة تقوي العظام

قد يعاني معظمنا خاصة الأطفال وكبار السن من ضعف العظام، فقبل أن تلجئ إلى الأدوية لتقويتها تعرفي على أكثر الأطعمة التي تقوي العظام.

الحليب:

فهو واحد من أفضل الأطعمة الغنية بالكالسيوم الذى يساعد فى تقوية العظام، كما أن استهلاك كوب واحد من الحليب قليل الدسم يوميا يساعد فى بناء نحو 300 ملى جرام من الكالسيوم.

الزبادى:

وذلك لإحتواءه على فيتامين “د” وهو مصدر جيد للكالسيوم، فتناول كوب من الزبادى يوميا يساعد فى بناء الكالسيوم وتقوية العظام.

بذور السمسم:

فهى مصدر غنى بالكالسيوم، وبمجرد رش بذور السمسم على السلطة أو إضافتها إلى الأطعمة اليومية، فأنه يساعد على تقوية العظام.

البيض:

فإنه غنى بفيتامين “د” والكالسيوم اللذان يعدان من العناصر المهمة لبناء وتقوية العظام.

السبانخ:

هى واحدة من أفضل مصادر الكالسيوم، كما أنها غنية بالحديد والألياف وفيتامين أ، لذا فأن تناول إناء صغير من السبانخ سواء المطبوخة أو النيئة أو إضافتها إلى السلطة يوميا تساعد على تقوية العظام.

فول الصويا:

فأنه غنى بالكالسيوم بالكالسيوم، فيمكن استهلاكه كلبن، فأنه يعمل على تعزيز وتقوية العظام.