أجمل معالم أستراليا في 12 يوماً

هل تعلم أنه بإمكانك الاحتفال برأس السنة لنفس العام مرتين؟ الأمر الذي يبدو مستحيلاً هو في الواقع قابل للتحقق إذا ما قمت بالطيران من سيدني في أستراليا بعيد الاحتفال برأس السنة إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، التي يبلغ الفارق الزمني بينها وبين سيدني 19 ساعة. الأمر قد يستحق التجربة، ولكنه بالتأكيد لا يضاهي تجربة التمتع باحتفالات رأس السنة في سيدني إلى طلوع الفجر. وتقع سيدني، وهي عاصمة ولاية نيو ساوث ويليز، حول أحد أكبر وأجمل الموانئ الطبيعية في العالم، وما تمتلكه أقدم مدن أستراليا من مناخ بديع وشواطئ ساحرة ومطاعم مميزة وأسواق ومراكز تجارية، وأمسيات رائعة وأجواء أنيقة ولطيفة، يجعل منها واحدة من أروع وأجمل الوجهات السياحية. أنشئت سيدني فوق تلال منخفضة محاطة بخلجان وأخوار بحرية تزدان بغابات كثيفة، ويمكن رؤيتها بالكامل من على جسر الميناء الكبير، وهو أحد أبرز المعالم التي تحتفي بقدوم العام الجديد، من خلال الألعاب النارية المميزة. أما دار الأوبرا ذات الأسقف الصدفية الشهيرة، فتشكل من جانبها تتمة اللوحة الفريدة لمدينة تمزج المياه والمباني في مشهد تنبهر بجماله في كل مرة تراه فيها. وتوفر سيدني بغناها الثقافي منتهى رغبات السياح، بداية من النوادي والكرنفالات وملاعب الكريكيت والحفلات الموسيقية الحية، وصولاً إلى عروض الأوبرا ورقصات الباليه.

طبيعة خلابة

ويجد عشاق المأكولات الشهية، ما يرضي أذواقهم من خلال وجبات الطهاة المحليين المبدعين.

وتوفر أستراليا خيارات رائعة لقضاء عطلة سعيدة، من طبيعة خلابة وشواطئ حالمة للاسترخاء، إلى المدن الحافلة بالحياة العصرية، وأحياناً تجد مزيجاً من الاثنين في مكان واحد، ويمكنك أن تتخذ من إحدى المدن نقطة انطلاق لاستكشاف المناطق المحيطة بمعالمها الفريدة، مثل الجزر الحالمة للحاجز المرجاني العظيم والغابات المطيرة الوارفة في شمال كوينزلاند، أو الاتجاه إلى المناطق الريفية في الوسط الأسترالي لمشاهدة صخرة أولورو التي تعد أكبر صخرة طبيعية قائمة بذاتها في العالم.

درجات الحرارة

وتتراوح درجات الحرارة في سيدني في ديسمبر/‏‏‏ كانون الأول حيث الصيف هناك بين 17 و25 درجة مئوية وفي يناير/‏‏‏ كانون الثاني بين 18 و26 درجة مئوية، ومعدل هطول الأمطار 8 ملم في ديسمبر و7 ملم في يناير.

تنظم الإمارات للعطلات جولة سياحية لمدة 12 يوماً و11 ليلة بالطائرة والحافلة، تشمل مدن ملبورن واديلايد واليس سبرينغز وصخرة اولورو وكيرنز وسيدني، وتمثل هذه الجولة فرصة رائعة لمشاهدة جميع المعالم السياحية الرئيسية في أستراليا مثل مستوطنات سكان أستراليا الأصليين في اليس سبرينغز وعجائب الحاجز الصخري العظيم.

* اليوم الأول في ملبورن

بعد الوصول إلى ملبورن، تنطلق بجولة تعريفية ممتعة في فترة ما بعد الظهر في أنحاء المدينة، ويمكنك قضاء الفترة المسائية في عاصمة الثقافة والأزياء والمطاعم كما يحلو لك.

* الثاني والثالث في اديلايد

تسافر بالطائرة إلى اديلايد، ويمكنك قضاء بقية اليوم كما يحلو لك في استكشاف هذه المدينة الجميلة. وفي اليوم التالي تنطلق بجولة في سيارة مع سائق إلى وادي باروسا.

* اليوم الرابع: اليس سبرينغز

بعد تناول وجبة الإفطار، تنتقل إلى المطار لتستقل الرحلة إلى اليس سبرينغز، وفي المساء تتمتع بوجبة عشاء ريفية تقليدية في اوفرلاندرز.

* الخامس والسادس: اولورو

يمكنك قضاء الفترة الصباحية كما يحلو لك، قبل الانطلاق برحلة بالطائرة إلى اولورو، وعند الغروب يمكنك التمتع بحفل شواء والتنزه في وادي الرياح. ويعتبر شروق الشمس أفضل وقت لزيارة اولورو (صخرة ايرز) لتستمتع بعدها بالمشي في منطقة موتيتجولو الصخرية، وعند المساء يمكنك التمتع بوجبة عشاء ساوندز اوف سايلنس الرائعة.

* السابع والثامن في كيرنز

نصطحبك في اليوم السابع قبل شروق الشمس لزيارة اولورو، وبعد ذلك تنتقل إلى المطار للمغادرة إلى كيرنز. وفي اليوم التالي تنطلق برحلة على متن سفينة سياحية لزيارة الحاجز المرجاني العظيم، حيث يمكنك أن تطفو بلطف فوق المياه على متن المنصة العائمة أو مشاهدة الحياة البحرية الزاخرة من خلال مرصد موجود تحت الماء.

* التاسع والعاشر في كيرنز وسيدني

تأخذك هذه الرحلة إلى أعماق إحدى أقدم الغابات الممطرة في كوينزلاند المدرجة ضمن مواقع التراث العالمي، وبعد الغداء تستمتع بعروض راقصي باماجيري التي تجسد فنون السكان الأصليين، وتستقل إحدى العربات المعلقة في رحلة ساحرة فوق رؤوس الأشجار.

في اليوم التالي تسافر بالطائرة إلى سيدني، وفي فترة ما بعد الظهر، يمكنك الانطلاق بجولة لاستكشاف هذه المدينة الرائعة التي تشتهر بمينائها الرائع، وتقضي الفترة المسائية كما يحلو لك.

* الحادي والثاني عشر في سيدني

تأخذك رحلة هذا اليوم إلى الجبال الزرقاء التي تشكل جزءاً من السلسلة الجبلية الفاصلة العظيمة. وفي اليوم الثاني عشر والاخير تنتقل إلى مطار سيدني الدولي في رحلة العودة إلى دبي، او عبرها إلى أي مكان في العالم.

اختيارات من أبهى الفنادق

* فندق فور سيزنز سيدني: (5 نجوم)، ويتميز بأرقى التصاميم الداخلية على مستوى سيدني، ويقع بجوار الميناء في قلب منطقة ذا روكس التاريخية، وعلى بعد مسافة قصيرة سيراً من دار الأوبرا ومناطق التسوق والأعمال الرئيسية، ويوفر 531 غرفة وجناحاً.

* انتركونتيننتال سيدني: (5 نجوم)، يقع عند حافة أحد أجمل الموانئ في العالم ويطل على دار الأوبرا وجسر ميناء سيدني والحدائق النباتية الملكية. على بعد عدة خطوات من منطقة ذا روكس التاريخية بمتاجرها الفاخرة ومحال الأزياء الراقية فيها، ويوفر 509 غرف وأجنحة.

* فندق ستار سيتي سيدني: (4 نجوم)، يقع بالقرب من ميناء دارلنج، وأحد أبرز مراكز إقامة الفعاليات الترفيهية في سيدني، على مقربة من المطاعم الشهيرة والمسارح، ويبعد 10 كلم عن المطار الدولي. يقدم 349 غرفة وجناحاً و129 شقة فندقية، كما يحتوي على 7 مطاعم متنوعة ومسارح ومتاجر.