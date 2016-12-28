الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث 2016

فوفق جهاز “الإحصاء”، سجل الناتج المحلي ارتفاعاً بنسبة 3.9% في الضفة الغربية وارتفاعاً بنسبة 9.7% في قطاع غزة وذلك مقارنة مع الربع الثالث 2015. وسجل انخفاضاً بنسبة 0.4% لفلسطين مقارنة مع الربع الثاني من العام 2016 بالأسعار الثابتة، علماً أن سنة الأساس 2004.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام 2016 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 1,533.9 مليون دولار أمريكي، وفي قطاع غزة 489.2 مليون دولار أمريكي.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 442.9 دولار أمريكي خلال الربع الثالث من العام 2016، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3% بالمقارنة مع الربع الثالث من العام 2015، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 572.6 دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2016، مرتفعاً بنسبة 1.3% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2015، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 259.0 دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2016، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 6.1% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2015.