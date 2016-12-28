تقرير: الاحتلال يهدم 1023 منزلاً ومنشأة خلال العام 2016

رام الله/PNN- أصدر مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية تقريراً خاصاً حول هدم منازل الفلسطينيين خلال العام 2016 تضمن توثيقاً لعمليات هدم المنازل والمنشأت واوامر الهدم التي تم توزيعها خلال العام 2016 ، فقد واصلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي سياسة التطهير العرقي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس من خلال سياسة هدم المنازل والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية بهدف اقتلاع المواطنين من أراضيهم ، فمنذ بداية العام تم هدم وتدمير ما يقارب (1023) منزلاً ومنشأه في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس ، حيث تم هدم نحو (488) منزلاً ونحو (535) منشأه مختلفة في كافة محافظات الضفة الغربية والقدس بالاضافة الى اصدار اخطارات هدم لاكثر من (657) منزلاً ومنشاه خلال العام 2016 ، وقد أدت عمليات الهدم الى تشريد اكثر من ( 1620 ) مواطن فلسطيني أصبحوا بلا مأوى، نصفهم من الأطفال .

وقال مدير المركز سليمان الوعري ان ارتفاعاً جنونياً طرأ على عدد المنازل الفلسطينية التي هدمتها قوات الاحتلال خلال العام 2016 بارتفاع بلغ ( 114%) عن العام الماضي ، وكانت اعلى نسبة هدم في مدينة القدس تبعتها محافظة نابلس ثم طوباس والاغوار .وأن (302) منزلاً ومنشأة كانت ممولة من الجهات المانحة كدعم انساني للفلسطينيين .

وتعتبر سياسة هدم المنازل سياسة قديمة جديدة لدولة الاحتلال تعمل من خلالها على تفريغ السكان وتهجيرهم من اراضيهم واحلال المستوطنين مكانهم ، ويظهر ذلك من خلال ما قامت به سلطات الاحتلال من عمليات هدم واسعة في منطقة القدس والاغوار والمناطق المصنفة “ج ” ، كذلك الزيادة الحادة في نسبة هدم المنازل والمنشآت الذي وصل الى اكثر من ضعف ما تم هدمه في العام 2015 ، باستهداف واضح لمقومات المجتمع الفلسطيني ،في تحد واضح لقواعد القانون الدولي الانساني ، وتتذرع سلطات الاحتلال من خلال ما تقوم به بعدم حصول اصحاب المنازل المهدمة على التراخيص اللازمة للبناء من الجهات المختصة ، علماً ان سلطات الاحتلال تفرض قيوداً معقدة ورسوماً باهظة على اصدار رخص البناء في منطقة القدس والمناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية ، كما ان قوانين البناء الاسرائيلية مُصممة للحد من التوسع العمراني للسكان الفلسطينيين .

واليكم اهم ما جاء في التقرير :

عمليات الهدم في محافظة القدس:

قامت سلطات الاحتلال بهدم نحو (188) منزلاً ومسكناً بالاضافة الى نحو (121) منشأه تجارية وصناعية وزراعية في مدينة القدس ، كما تم اصدار نحو (227) امر هدم خلال العام 2016 ، ومن ابرز عمليات الهدم التي قامت بها سلطات الاحتلال في القدس هدمها ل (6) منازل تعود لعائلات شهداء ادعت بانهم قاموا بتنفيذ عمليات فدائية ضدها، والشهداء هم بهاء عليان وعلاء ابو جمل من جبل المكبر في مدينة القدس بالاضافة الى حسين أبو غوش وعيسى عساف و عنان ابو حبسة في مخيم قلنديا ومصباح ابو صبيح في كفر عقب شمال القدس ، كما استهدفت سلطات الاحتلال التجمعات البدوية في محيط مدينة القدس بعمليات هدم واسعة تركزت في تجمع ابو نوار شرق بلدة العيزرية حيث هدمت المدرسة الوحيدة فيها والتي تتكون من 6 غرف صفية ، بالاضافة الى منطقة جبل البابا و تجمع المعازي في جبع شمال شرق القدس مما ادى الى تشريد عشرات الاسر غالبيتهم من الاطفال ، كما تم هدم نحو (39) شقة بعضها مأهول وبعضها قيد الانشاء لمواطنين في قلنديا البلد بحجة عدم الترخيص ، بالاضافة الى هدم مسجد قيد الإنشاء في بلدة صورباهر ، وقد تركزت عمليات الهدم في مدينة القدس في كل من بيت حنينا وسلوان وجبل المكبر والطور والعيسوية وعناتا وشعفاط والعيزرية وراس العمود وصور باهر وواد الجوز والنبي صموئيل ، والبلدة القديمة كما اجبر عدة مواطنين في مدينة القدس على هدم بيوتهم بايديهم تفادياّ لدفع غرامات مالية باهظة في حال تم هدمها من قبل جرافات الاحتلال .

عمليات الهدم في محافظة نابلس:

الى ذلك قامت جرافات الاحتلال بهدم (97) منزلاً ومسكناً بالاضافة الى هدم نحو (103) منشآت في محافظة نابلس، ومن ابرز عمليات الهدم التي تمت في المحافظة ، هدم (90) منشأه سكنية وزراعية في “خربة طانا” شرق نابلس على مدى عدة شهور ادت الى تضرر عشرات العائلات وقد تم هدم مدرسة الخربة الوحيدة ، كما تم هدم منطقة “عين الرشراش” بالكامل وتتكون من (43) منشأه سكنية وحيوانية ادت الى تشريد نحو (85) مواطنا . بالاضافة الى هدم منزلي الاسيرين زيد عامر وامجد عليوي من مدينة نابلس حيث تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في عملية ايتمار التي وقعت بداية اكتوبر من العام الماضي ، كما تم هدم حديقة للاطفال في قرية زعترة جنوب نابلس تبرعت بها جهات مانحة وقد استهدفت سلطات الاحتلال بالهدم مناطق كل من سبسطية وقصره ودوما و وبيتا ومدينة نابلس ، كما تم اصدار(124) امر هدم في المحافظة .

عمليات الهدم في محافظة طوباس:

قامت سلطات الاحتلال بهدم نحو (56) منزلاً ومسكناً ونحو (102) منشآه في محافظة طوباس ، كان ابرزها عمليات الهدم التي تمت في خربة الحمة بالاغوار حيث تم هدم (18) مسكنا وبركسا زراعيا كما تم هدم (37) منشأه سكنية وزراعية في خربة الراس الاحمر في الاغوار الشمالية مما ادى الى تهجير (30) مواطنا من بينهم اطفال ونساء ، كما تم هدم (37) منشأه سكنية وزراعية في خربة الفارسية بمحافظة طوباس ادت الى تشريد تسع عائلات مكونة من 49 فردا بينهم 20 طفلا ، حيث طالت عمليات الهدم منطقة ذراع عواد الى الجنوب من طوباس ومنطقة العقبىة وخربة الدير ، فيما تم ترحيل عشرات العائلات التي تسكن خربة أبزيق شرق طوباس بحجة التدريبات العسكرية . كما اصدرت سلطات الاحتلال نحو (42) امر هدم للمنازل والمنشآت في المنطقة .

عمليات الهدم في محافظة الخليل:

اقدمت سلطات الاحتلال على هدم (77) منزلاً ومسكناً بالاضافة الى نحو (66) منشأه في محافظة الخليل ، ومن ابرز عمليات الهدم التي تمت هدم ( 10 ) منازل تعود لعائلات شهداء واسرى في كل من يطا ودورا وبني نعيم ودير سامت ومدينة الخليل وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد عائلات الشهداء والاسرى ، كما تم استهداف تجمّعين رعويين هما (جنبا وحلاوه) بمسافر يطا جنوب الخليل ، من خلال هدم (31) مسكناً ومنشأه مما أدى إلى تهجير (139) شخصا ، بالاضافة الى هدم محمية طبيعة في منطقة “عرب النجادة” بمسافر يطّا جنوب محافظة الخليل من خلال التجريف لحدود واشجار المحمية التي تبلغ مساحتها نحو (200 دونم) ، حيث تم استهدفت بالهدم مناطق سوسيا ويطا وبيت اولا وام الخير وبني نعيم و خاراس ودورا وفرش الهوى واذنا ، فيما قصفت قوات الاحتلال منزلاً في بلدة صوريف بقذائف المضادة للدروع قبل ان تهدمه بواسطة جرافة عسكرية ضخمة مما ادى الى استشهاد مواطن ، كما تم اصدار نحو (127) امر هدم خلال العام في ارجاء المحافظة .

عمليات الهدم في محافظة اريحا والاغوار:

قامت سلطات الاحتلال بهدم (45) منزلاً ومسكناً بالاضافة الى (41) منشأه زراعية وتجارية في كل من الجفتلك وفصايل في اريحا ادت الى تشريد (55) فردا من بينهم (30) طفلا ، كما تم استهداف تجمع آل النجوم في منطقة واد القلط جنوب غرب مدينة اريحا من خلال هدم (7) مساكن و(7) بركسات ادت الى تضرر (35) فردا من بينهم (17) طفلاً ، كما قامت قوات الاحتلال بهدم وتفكيك (6) منازل وروضة أطفال في مضارب بدو الجهالين بمنطقة ( سطح البحر ) في الطريق الواصل بين القدس وأريحا ، كما تم اصدار نحو (11) امر هدم .

عمليات الهدم في محافظة رام الله:

هدمت سلطات الاحتلال (8) منازل ونحو(40) منشأه في محافظة رام الله والبيرة ، حيث تم هدم منزل عائلة الشهيد مهند الحلبي في بلدة سردا شمال مدينة رام الله ، وقد طالت عمليات الهدم منطقة عين ايوب وحي المهلل في نعلين وبلعين وصفا غرب رام الله ، كما تم اصدار (7) اوامر هدم .

عمليات الهدم في محافظة بيت لحم:

هدمت سلطات الاحتلال (11) منزلاً ومسكناً بالاضافة الى نحو(18) منشأه في محافظة بيت لحم كان ابرزها هدم مسلخ مدينة بيت ساحور قرب بيت لحم حيث تبلغ مساحته نحو 2300م ، كما تم اصدار (26) امر هدم .

عمليات الهدم في محافظة قلقيلية :

هدمت سلطات الاحتلال منزلا واحداً و(11) منشاه ، حيث تم هدم منزل الشهيد بشار مصالحة من قرية حجة شرق قلقيلية ، وقد تركزت عمليات الهدم في بلدات جيوس والنبي الياس ، كما تم اصدار نحو (59) امر هدم .

عمليات الهدم في محافظة جنين:

هدمت سلطات الاحتلال (4) منازل بالاضافة الى (12) منشأه في محافظة جنين كان ابرزها هدم (4) منازل تعود لعائلات ثلاثة شهداء واسير من بلدة قباطية جنوب جنين ، كما استهدفت بلدة برطعة الشرقية في عمليات الهدم . وتم تم اصدار (18) امر هدم .

طولكرم وسلفيت:

هدمت سلطات الاحتلال منزلا واحدا في طولكرم و(19 ) منشأه كان ابرزها هدم عدة بركسات ومحال تجارية على مدخل قرية الطيبة جنوب طولكرم ، بالاضافة الى هدم منشأتين في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة ، كما تم اصدار (16) امر هدم في محافظتي طولكرم وسلفيت .

عدد المنازل والمنشآت التي تم هدمها من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال العام 2016

المجموع قلقيلية بيت لحم جنين سلفيت طولكرم رام الله اريحا الخليل طوباس نابلس القدس المنطقة 488 1 11 4 0 1 8 45 77 56 97 188 منازل 535 11 18 12 2 19 40 41 66 102 103 121 منشأت 1023 12 29 16 2 20 48 86 143 158 200 309 المجموع

عدد المنازل التي تم اخطارها بالهدم من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال العام 2016