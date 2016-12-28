الحمد الله يبحث مع رئيس لجنة الانتخابات آخر التطورات

رام الله/PNN- استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية د. حنا ناصر، بحضور وزير الحكم المحلي د. حسين الأعرج، والمدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل، لبحث آخر التطورات على صعيد انتخابات مجالس الهيئات المحلية.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده دعم الحكومة الكامل لعمل لجنة الانتخابات المركزية، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء قد قرر خلال جلسته يوم أمس إحالة مشروع قرار بقانون معدل لقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

وشدد الحمد الله على أن الانتخابات تعتبر المدخل الأساسي لتعزيز الوحدة الوطنية، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني لمواجهة التحديات الإسرائيلية.