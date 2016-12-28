التوقيع على اتفاقية لإنشاء مشغلين جديدين في مدرسة دار الايتام الإسلامية الصناعية في القدس بتكلفة 120الف دولار امريكي‎

القدس/PNN- وقعت موسسة دار الايتام الاسلامية الصناعية اليوم على اتفاقيه انشاء وتجهييز مشغلين جديدين في فرع الدار بالقدس احدهما للتكييف والتبريد والآخر في تخصص الكهرباء وبتمويل ومنحة كاملة بمبلغ 120الف دولار أمريكي مقدمة من بنك التنمية الاسلامي /جدة، ومثل مؤسسة التعاون علاء الطرشان، وذلك في مقر مؤسسة التعاون في رام الله

وقال ابرهيم الزعاترة مدير عام مؤسسة دار الايتام ،الاتفاقية نصت على فتح مشاغل جديدة يتطلبها سوق العمل ويقبل عليها الشباب ،وستكون نقله نوعية في التدريب المهني وتطوير البرامج التعليمية ودعم وتعزيز صمود هذه المؤسسة مما يمكنها من فتح افاق واسعة لاستيعاب ابنائنا الطلبة المقدسيين وتهدف الى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمقدسيين،وسيكون المشغلين جاهزين لإستقبال ابنائنا الطلبة في الصف الحادي عشر الصناعي مع بدايه العام الدراسي الجديد 2018/2017.

وقدم زعاتره شكره الشيخ هاني ابوذياب ممثل بنك التنمية على تعاونه في دعم دار الايتام وسرعة الموافقة على التمويل، ومحمد الصياد على دعمه ووقوفه بجانب المؤسسة، وقد حضر التوقيع مدراء الدوائر في فرعي المؤسسة بالقدس والعيزرية.