وزارة شؤون المرأة تناقش خطط مراكز تواصل للعام 2017

رام الله/ PNN- افتتح بسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة، اليوم، في مقر الوزارة، ورشة عمل لمنسقات مراكز تواصل في المحافظات لمناقشة خطط المراكز للعام 2017 و تحديد الاحتياجات التدريبية للمراكز والمؤسسات الشريكة والممول من التعاون الايطالي ضمن برنامج ويلود 3 وبحضور فريق من وزارة شؤون المرأة.

أكد الخطيب على أهمية التنسيق الدائم والمستمر مع المحافظات من أجل تنظيم عمل مراكز تواصل والتي تضم كافة المؤسسات النسوية القاعدية التي تقدم خدمات للمرأة الفلسطينية في المحافظات ، وعلى أهمية دور مراكز تواصل في المحافظات بإعتبارها الذراع التنفيذي للوزارة، والذي يتابع تنفيذ الخطط الإستراتيجية للوزارة مع النساء والمؤسسات النسوية القاعدية بشكل مباشر.

وأضاف الخطيب بأن الوزارة تعمل على تقديم كافة أشكال الدعم الفني واللوجستي لمنسقات تواصل في المحافظات، والأهم الدعم القانوني من خلال استصدار القرارات الرسمية التي تنظم عمل المراكز.

بدوره أوضح هشام القدومي مدير برنامج ويلود 3 أهمية مناقشة سير عمل برنامج ويلود 3 الممول من التعاون الايطالي وتحديد مسارات العمل للعام 2017 ضمن اطار البرنامج المذكور.

وعرضت الإدارة العام للتأثير والاتصال والإعلام في الوزارة الاحتياجات التدريبية لمراكز تواصل في المحافظات للعام 2017 بما يتلاءم مع أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية العبر قطاعية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 2017- 2022