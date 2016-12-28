الحمد الله يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى

رام الله/PNN- التقى رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عماد سليم، حيث بحث معه عددا من القضايا الهامة، وهنأه بالثقة التي أولاها إياه الرئيس محمود عباس بتعيينه رئيسا للمحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تكامل الأدوار فيما بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، في سبيل تحقيق العدالة وإنفاذ القانون، مشيدا في هذا السياق بنزاهة ومهنية القضاء، والتطور في أداء المحاكم، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على حقوقهم.

وأكد رئيس الوزراء أن جهود السلطة القضائية في تسهيل إجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا، تساهم في دعم عمل المؤسسة الأمنية في تكريس حالة الاستقرار والسلم الأهلي وفرض النظام العام، في مختلف المحافظات.