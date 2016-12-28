غرفة تجارة وصناعة نابلس والاكاديمية المهنية للعلوم المالية والادارية تنظمان ندوة حول شهادة CMA

رام الله/PNN- نظمت غرفة تجارة وصناعة نابلس والأكاديمية المهنية للعلوم المالية والإدارية، اليوم الاربعاء، في قاعة الغرفة ندوة علمية حول الشهادة الدولية (محاسب اداري معتمد CMA) ، بحضور رئيس مجلس ادارة الغرفة عمر هاشم وعضو مجلس ادارتها سمير قادري ، وعميد كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية د. سائد الكوني في جامعة النجاح الوطنية ، ومدير عام الاكاديمية د. شادي حمد ، ومدير عام الغرفة عصام ابو زيد ، وعدد من اعضاء الهيئة العامة والمحاسبين والمدققين والطلبة.

واستهلت الندوة بتكريم جامعة النجاح الوطنية من خلال تقديم درعين تكريميين الى الدكتور سائد الكوني من قبل الغرفة والاكاديمية تقديرا لدور الجامعة في تخريج طلبة اصحاب كفاءة في مجال المحاسبة ، كما قدمت الغرفة والاكاديمية شهادات تقدير للطلبة احمد خليف وكريم صبري وسارة ابو حجلة لاجتيازهم وحصولهم على شهادة محاسب اداري معتمد CMA ، وهم على مقاعد الدراسة.

وادار الندوة مدير عام الغرفة عصام ابو زيد الذي قال ان الغرفة والاكاديمية المهنية للعلوم المالية والادارية تعقدان ندوة هامة علمية اليوم حول شهادة CMA (شهادة محاسب اداري معتمد) وهي احدى الشهادات الدولية المتعلقة بعالم المحاسبة ، وهناك تعاون فاعل بين الغرفة والاكاديمية حول قضايا مهمة تشكل اضافة نوعية للقطاع الخاص والطلبة الذين ينوون الالتحاق بسوق العمل بعد تخرجهم. حيث يتم عرض وتفصيل عن شهادة الـ CMA التي تعتبر احدى الادوات للارتقاء بمهنة المحاسبة وبوضع المحاسب بشكل عام.

والقى رئيس مجلس ادارة الغرفة عمر هاشم كلمته ، حيث رحب بالحضور في هذه الندوة الهامة التي تتعلق بشهادة الـ CMA (محاسب اداري معتمد) والشهادات المهنية ، والتي تختص بعالم المحاسبة والعاملين في هذه المهنة. واضاف انّ هذه الندوة الهامة تقام اليوم بالتعاون بين الغرفة التجارية والاكاديمية المهنية للعلوم المالية والادارية التي نعتز بدورها في خدمة طلبتنا الاعزاء الذين يحرصون على نيل الشهادات والدورات التدريبية التي تؤهلهم لدخول سوق العمل. ونوه الى اننا ننظر الى شهادة الـ CMA باعتبارها اداة لينافس بها الطالب الخريج في بحثه عن العمل في منشآت سوق العمل ، من اجل الفوز بالوظيفة او فتح منشأته الخاصة ، وجدير بالذكر انه كلما كان الخريج متميزا ، كلما كانت فرصته اكبر في الحصول على الوظيفة المتوفرة في سوق العمل المحلي بالإضافة الى الخارجي. وبارك هاشم للصرح التعليمي جامعة (النجاح) الوطنية وللهيئة الادارية والتدريسية ولطلبتها الاعزاء خليف وصبري وابو حجلة ، كما بارك للأكاديمية المهنية للعلوم المالية والادارية هذا الانجاز ، مؤكدا اننا نتطلع الى مزيد من محطات التميز لهما. واكد هاشم على استعداد الغرفة للتعاون لإبراز محطات النجاح التي نعتز بها ونفخر والتي يحققها ابناء فلسطين في كافة المجالات ، معبرا عن الامل في ان تسفر هذه الندوة الهامة عن دعم مهنة المحاسبة في الوطن من خلال المشاركة في الدورات التأهيلية للحصول على الشهادات الدولية المعتمدة واللازمة والضرورية لسوق العمل ، الذي نأمل جميعا ان نوفر له الخريجين المؤهلين من اجل الارتقاء بالأداء المحاسبي في المنشآت الاقتصادية عموما.

من جهته ، قدم د. سائد الكوني شكره للغرفة وللأكاديمية لهذه اللفتة ، واشاد بمدير الاكاديمية الذي اعتبره خير سفير للجامعة النجاح. ونقل تحيات الجامعة للحضور. واضاف ان هذه الندوة تعتبر تواصلا للجهود الذي تبذل لتخريج طلبة مؤهلين لسوق العمل. واعتبر ان هذا التكريم الذي يجري اليوم هو تكريم للجامعة وللهيئة التدريسية ولقسم المحاسبة. واكد ان الجامعة وضعت خطط عام 2005 للنهوض بواقع تخصص المحاسبة وبالتالي رفع قدرات الهيئة التدريسية وكفاءة الطلبة. واعتبر اجتياز الطلبة الثلاثة امتحانات شهادة CMA وحصولهم عليها مؤشرا على اننا بدأنا المنافسة عالميا. واوضح الكوني ان الجامعة لها علاقات مميزة مؤسسات القطاع الخاص ومنشآته والمجتمع المحلي من اجل تأهيل الطلبة من خلال التدريب العملي ، مشيدا بتعاون الجميع في هذا المجال ، منوها الى ان سوق العمل المحلي متعطش لخريجين متميزين.

وقدم الدكتور شادي حمد عرضا مفصلا تعريفيا حول شهادة الـCMA والشهادات المهنية تناول فيه اهميتها مقارنة مع بقية الشهادات المالية المتخصصة مثلCPA ، وتطرق الى كيفية التسجيل ، والتحديات التي تواجه الطلبة المعنيين باجتياز الامتحان الدولي. وأشاد بنجاح الطلبة المذكورين وتمكنهم من اجتياز الامتحان وهم على مقاعد الجامعة ، مسطرين سابقة في فلسطين ستدفع الكثيرين من زملائهم لخوض هذه التجربة بثقة أكبر. وقد قدم شكره العميق لأساتذة جامعة النجاح الوطنية والدكتور سائد الكوني عميد كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية لدوره الفاعل في تطوير قسم المحاسبة ومناهج التدريس. وقد أكد أيضاً على امتنانه الخالص لإدارة الغرفة التجارية ممثلة برئيسها عمر هاشم ومديرها الاستاذ عصام أبو زيد والطاقم الاداري لما يقدموه من دعم متواصل لمهنة ومجتمع المحاسبة والعاملين في هذا المجال ولمساهمتهم الدائمة في دعم أنشطتنا وبرامجنا.

وفي نهاية هذه الندوة ، تم فتح باب النقاش وطرح الاستفسارات من الحضور حيث اجاب الدكتور شادي حمد عليها.