الحكم المحلي تعقد ورشة عمل حول برنامج بوابة الموازنات وإعدادها

رام الله/PNN- عقدت الإدارة العامة للموازنات في وزارة الحكم المحلي، اليوم الأربعاء، ورشة عمل متخصصة حول برنامج بوابة الموازنات وإعدادها، بدعم من الوكالة البلجيكية للتنمية الدولية (BTC)، ضمن برنامج إصلاح وتطوير الحكم المحلي المرحلة الثانية والخاص بتعزيز قدرات موظفي مديريات الحكم المحلي.

واستهدفت الورشة التي افتتحها وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، عدد من المدراء العامين وموظفي الإدارة العامة للموازنات، والتوجيه والرقابة، والشؤون المالية والقانونية في الوزارة والمديريات.

بدوره، أكد الأعرج أهمية اعداد الموازنات والانتهاء منها في موعدها، بالإضافة إلى أهمية دور مديريات الحكم المحلي في كافة المحافظات في مساعدة الهيئات المحلية وتوجيهها من أجل اعداد الموازنات بطريقة عملية صحيحة من دون أي تأخير.

وأشار الأعرج إلى ضرورة أن تساهم الموازنات المخصصة في دعم تنفيذ مشاريع اقتصادية تنموية تسهم في زيادة الإيرادات المالية للهيئات المحلية والتقليل من النفقات، إلى جانب دورها في دعم تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وشدد الأعرج على ضرورة الإسراع في انجاز كافة الموازنات للهيئات المحلية والانتهاء منها في موعدها من أجل المصادقة عليها واعتمادها، الأمر الذي يساعدها في القيام بواجباتها تجاه المواطنين على النحو الأمثل.

من جهته، قال مدير عام الموازنات في الوزارة موسى غيث أن برنامج بوابة الموازنات وإعدادها كان له أهمية كبيرة في تسهيل عمل الطواقم وانجاز المهام المطلوبة بسرعه كبيرة وبمسؤولية عالية.

وأكد غيث المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق طواقم الوزارة والمديريات في متابعه موازنات كافة الهيئات المحلية وحثها على انجازها في موعدها دون أي تأخير نظراً لأهمية الموازنات الكبيرة واعتماد الجزء الكبير من أعمال الهيئات المحلية عليها.

وأشار غيث إلى أهمية تكثيف أعمال المتابعة للهيئات المحلية من قبل طواقم المديريات من أجل حثها على اعداد موازناتها بسرعه وبدقة وبهدف انجاز الأعمال المطلوبة حسب الضوابط المعمول بها لدى الوزارة.

هذا وقدم عدد من موظفي الوزارة في الإدارات العامة المعنية شرحاً مفصلاً حول شجرة الحسابات وتطبيقها على بوابة الموزانات، وآليات التدقيق المتبعه في الوزارة، بالإضافة إلى بلاغ إعداد الموازنات والأمور الفنية الاخرى ذات الصلة.