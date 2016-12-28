مقترح روسي تركي لوقف إطلاق النار بسوريا

اسطنبول/PNN- اتفقت تركيا وروسيا على مقترح لوقف إطلاق نار شامل في سوريا سيعرض على أطراف الأزمة هناك، ويستثني “التنظيمات الإرهابية”، تزامنا مع اجتماع مرتقب بين ممثلين عن المعارضة السورية المسلحة وعسكريين روس وأتراك.

وقالت مصادر موثوقة للأناضول، إن تركيا وروسيا اتفقتا على مقترح لتوسيع نطاق وقف إطلاق النار وإجلاء السكان في مدينة حلب ليشمل جميع مناطق الاشتباكات بين النظام السوري مليشيات الموالية له من جهة والمعارضة من جهة أخرى.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن أنقرة وموسكو ستبذلان جهودا حثيثة لإدخال وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن.

وقالت الجزيرة إن فصائل المعارضة رفضت طلبا روسيا باستثناء الغوطة الشرقية من الهدنة.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع يوم غد الخميس، بين ممثلين عن المعارضة السورية المسلحة وعسكريين روس وأتراك، لبحث وقف شامل لإطلاق النار في سوريا، ما يُعد خطوة في طريق الترتيب لاجتماعات في العاصمة الكازاخية أستانا.

وكانت الجزيرة قد نقلت عن مصادر خاصة أن اجتماعا تمهيديا عقد يومي الجمعة والسبت الماضيين بين المعارضة السورية والجانب التركي تلاه اجتماع آخر حضره عسكريون روس وممثلون عن معظم الفصائل السورية برعاية تركية، دون التوصل فيه إلى قرار وقف إطلاق النار بسبب طلب الجانب الروسي استثناء الغوطة الشرقية من الهدنة، وكذلك طلبهم التعريف بمواقع جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) وهو ما رفضته المعارضة السورية المسلحة.

من جهته قال مصدر دبلوماسي روسي إن عسكريين يمثلون روسيا وإيران وتركيا يخططون للمشاركة في مفاوضات أستانا المرتقبة، بينما ذكر مصدر عسكري روسي أن غالبية المشاركين ستكون من العسكريين، بمن فيهم ممثلون عن جيش النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة.

هدنة

بدوره قال المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب إن المعارضة السورية مستعدة لهدنة ومفاوضات بشأن الانتقال السياسي على أن تعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وعبر حجاب، عن دعمه لجهود الأشقاء والأصدقاء لحقن الدم السوري من خلال إبرام اتفاقِ هدنة وتحقيق بنود القرارات الأممية ذات الصلة.

ورحّب المسؤول السوري المعارض بالتحولات في مواقف بعض القوى الدولية والجهود التي قد تمثل انطلاقة للتوصل إلى اتفاق يجلب الأمن عبر تنفيذ مضامين بيان(جنيف واحد) والقرارات الأممية ذات الصلة.

وقال حجاب إن المعارضة غير معنية بأي صفقات خارجية تتم بمنأى عنها، وإنها لم تتلقّ دعوة لحضور المفاوضات التي يجري التداول بشأنها حتى الآن، في إشارة للمفاوضات التي قالت روسيا إنها ستعقد في أستانا عاصمة كزاخستان.

وكشف عن اتصال مستمر مع فصائل الثورة، وحثها على الإيجابية والتعاون مع الجهود الإقليمية المخلصة للتوصل لاتفاق هدنة لحقن الدم.