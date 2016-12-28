المفتي العام يحذر من خطر الأنفاق في القدس على السكان والمقدسات

القدس/ PNN- حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى المبارك سماحة الشيخ محمد حسين، من تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حفر أنفاق أسفل البلدة القديمة في القدس المحتلة ومحيطها، مما يشكل خطرا على حياة أبناء القدس العرب وممتلكاتهم، وهذا يتنافى مع القوانين الدولية التي تلزم الاحتلال بالامتناع عن الاعتداء على المواطنين المدنيين في الأراضي التي يحتلها، وحمل سماحته سلطات الاحتلال عواقب هذه الحفريات، مناشداً الهيئات والمؤسسات الدولية بضرورة لجم هذه التصرفات قبل فوات الأوان.

من جانب آخر حذر سماحته من فرض سلطات الاحتلال جدول إجازات مدارسه العبرية على المدارس العربية الفلسطينية في القدس مؤكدا أن هذه السياسة تهدف إلى عبرنة التعليم والتأثير على المناهج التعليمية في القدس، كما حذر سماحته من إطلاق أسماء عبرية على الشوارع والساحات الفلسطينية بهدف تهويد هذه الأماكن وطمس كل ما هو عربي وإسلامي في القدس المحتلة، مؤكداً أن هذه السياسة سوف تفشل مهما أمعن الاحتلال في ظلمه، وناشد العالم أجمع بضرورة العمل على وقف هذه الإجراءات التعسفية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.