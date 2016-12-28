الشرطة تكشف عن سرقة شيكات بقيمة 200 ألف شيقل

وأفاد المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات في حديثه لشبكة PNN: بأن عملية الكشف هذه، جاءت بعد قيام مواطن من القدس بتقديم شكوى ضد عامل يعمل في منزله، يتهمه بسرقة مجموعة من الشيكات يُقدر مبلغها بنحو 200 ألف شيقل.

وأضاف ارزيقات: على الفور باشرت الشرطة في مركز شرطة مدينة الخليل اجراءات البحث والتحري لمعرفة مكان تواجد الفاعل، وتمكنت من إلقاء القبض عليه وضبطت كامل الشيكات المسروقة وعددها 255 شيكا، حيث تم توقيفه لمدة 24 ساعة لحين عرضه على النيابة العامة.