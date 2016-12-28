اجتاز حدود القطاع: الاحتلال يعتقل بلال رضائي شقيق رئيس جهاز الامن الداخلي التابع لحماس بشمال غزة

غزة/PNN/ قالت مصادر اعلامية محلية بقطاع غزة ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت ناشطا حمساويا كبيرا ينتمي للكتائب عز الدين القسام الجناح المسلح العسكري التابع لحركة حماس وفق المصادر.

وقالت المصادر التي نشرت الخبر على موقع متابعات ميدانية للصحفيين الفلسطينين عبر واتس اب ان اعتقال الناشط القسامي، الذي ينتمي إلى الجناح العسكري ، بعد أن عبر ا الحدود إلى داخل إسرائيل فيما لم تؤكد اي مصادر رسمية في قطاع غزة النبا حتى الان.

وبحسب المصادر ذاتها فان الشاب المعتقل هو بلال رضائي (24 عاما) وهو من سكان قطاع غزة، و اعتقل في 27 تشرين الثاني عام 2016، بعد عبور الحدود إلى إسرائيل.

وقالت المصادر ان بلال هو شقيق مصطفى كرزاي، رئيس جهاز الأمن الداخلي لحركة حماس في شمال قطاع غزة فيما لم يصدر اي بيان رسمي من قطاع غزة ينفي او يؤكد الخبر..

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