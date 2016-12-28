“الوزير عواد” يبحث مع “حلس” الوضع الصحي في قطاع غزة

رام الله/PNN- بحث وزير الصحة د. جواد عواد، صباح اليوم الاربعاء، مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس الوضع الصحي في قطاع غزة .

جاء ذلك خلال إستقبال الوزيرعواد لعضو اللجنة المركزية حلس في مكتب الوزير برام الله.

وأطلع وزير الصحة السيد حلس على أخر تطورات الوضع الصحي في المحافظات الجنوبية، والجهود المبذولة التي تقوم بها الوزارة في رفد قطاع غزة بكل مايلزم من أدوية ومعدات و مستلزمات طبية، إضافة الى توفير العلاج للمرضى عبر دائرة العلاج بالخارج.

وشدد الوزير عواد على أن وزارة الصحة تولي القطاع الصحي في المحافظات الجنوبية أولوية قصوى، وتعمل جاهدة على توجية المشاريع الحيوية وتنفيذها لصالح المشافي الحكومية في قطاع غزة وذلك بتوجيهات من السيد الرئيس محمود عباس وتعليمات من دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله.

من جانبه أشاد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس بأداء وزارة الصحة وكوادرها وجهودههم في تقديم الخدمات الصحية خاصة لأبناء شعبنا مشددا على ضرورة تكاتف كل الجهود من أجل تطوير القطاع الصحي والنهوض به.