السفير د. فائد مصطفى يستقبل رئيس حزب السعاده التركي

رام الله/PNN- إستقبل د. فائد مصطفى سفير دولة فلسطين في مكتبه في مقر السفاره في أنقره رئيس حزب السعاده التركي تمل قره ملا أوغلو ورحب به وبالوفد المرافق له ، وتقدم له بالتهنئه بمناسبه انتخابه رئيسا للحزب في المؤتمر العام للحزب والذي جرى اكتوبر الماضي .

واستعرض أمامه الممارسات الاسرائيليه المتناقضه مع القانون الدولي والتي تقوم بها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربيه عبر سياسة الاستيطان أو في قطاع غزه عبر الحصار المفروض على القطاع ، كما وضعه بصورة المستجدات السياسيه الاخيره ومنها قرار مجلس الامن الاخير والاجماع العالمي على إدانه النشاطات الاستيطانيه الاسرائيليه غير القانونيه على الاراضي الفلسطينيه .

وأطلعه أيضا على ممارسات اسرائيل التهويديه بحق مدينة القدس المقدسه لكل المسلمين الامر الذي يقتضي من كل الامه الاسلاميه أن تقف معا صفا واحدا في وجه الممارسات الاسرائيليه الهادفه الى تغيير طابع المدينه ، وصبغها بالصبغه اليهوديه ، وهذا يتطلب دعم صمود المقدسيين في مدينتهم ، كما يتطلب أيضا تكثيف الزيارات الدينيه الاسلاميه لمدينة القدس .

ذكر ملا أوغلو ان زيارته لسفارة دولة فلسطين في بداية تسلمه رئاسة الحزب هي تأكيد على مكانة القضيه الفلسطينيه على اجندة حزب السعاده وهي مكانه متقدمه جدا ، وأشار الى تعاطف حزب السعاده كجزء من المجتمع التركي مع الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ اكثر من 100 عام ، لكن صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للظلم هو مصدر الاشعاع في ليل الامه الاسلاميه التي تعيش في هذه الايام مرحلة صعبه ومحزنه . وحيا البطولات التي يجسدها ابناء الشعب الفلسطيني على ارضهم المقدسه ، وأشاد بالنضال السياسي الحكيم الذي تخوضه القياده الفلسطينيه والذي أسفر مؤخرا عن قرار مجلس الامن الدولي المناهض للاستيطان الاسرائيلي غير الشرعي ، كما ذكر بأن الشعب الفلسطيني ليس وحيدا في هذا الصراع فكل احرار وشرفاء الامه تقف معه وسينتصر حتما .