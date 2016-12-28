وزير الصحة: مراكزنا جاهزة لأي منخفضات مقبلة

رام الله/PNN- أكد وزير الصحة د. جواد عواد أن جميع المشافي والمراكز الصحية الحكومية جاهزة لاستتقبال أي منخفض جوي مقبل.

وأضاف د. عواد خلال اجتماعه مع رئيس وحدة الإسعاف والطوارئ د. فراس الأطرش أن الوزارة أعدت خطط لضمان وصول مرضى الكلى والذين يعانون من أمراض مزمنة إلى المرافق الصحية في حالة المنخفضات الجوية، وذلك مع الجهات ذات العلاقة.

واطلع الوزير عواد على خطط الوزارة لتطوير الإسعاف الحكومي وتقييم وتحديث شروط السلامة العامة في المراكز الصحية، وخطط الطوارئ في المستشفيات الحكومية والرعايات الصحية.

وأكد د. عواد أهمية البروتوكول الموحد لأقسام الطوارئ والذي أنجزته وزارة الصحة، مضيفاً انه استند على معايير عالمية.