البرغوثي: قرار مجلس الامن يعزز حركة المقاطعة وجهود محاكمة اسرائيل وتشنج نتنياهو يساعد على ذلك

رام الله/PNN/قال د. مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن قرار مجلس الامن يوفر أساسا قانونيا متينا لتصعيد حملة المقاطعة وفرض العقوبات على اسرائيل الBDS، ويساهم في افشال الحملة الاسرائيلية ضد حملة المقاطعة، ويساعد في افشال أي قوانيين أو قيود تحاول بعض الحكومات فرضها للحد من حملة المقاطعة ضد اسرائيل.

واضاف البرغوثي، ان القرار أكد على عدم شرعية الاستيطان وعدم شرعية أي نشاط لأي شركة في العالم تتعامل مع شركات ومؤسسات اسرائيلية تعمل في المستوطنات وهذا فعليا يشمل جميع الشركات والمؤسسات الاسرائيلية وخاصة البنوك.

واشار البرغوثي، الى ان القرار يوفر أساسا لمقاضاة اسرائيل شعبيا وورسميا وخاصة ان القرار قد تبنى قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي وحوله من رأي استشاري الى قرار نافذ.

واوضح البرغوثي، ان قرارات نتنياهو الاخيرة المتشنجة والمتعجرفة بما في ذلك الغاء مشاريع في السنغال واوكرانيا وغيرها سيساعد حركة المقاطعة ضداسرائيل حيث ان نتنياهو يبادر بنفسه الى مقاطعة الكثير من دول العالم و ذلك من شأمنه تعزيز عزلة الحكومة الاسرائيلية.