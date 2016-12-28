منح رخصة مؤقتة لشركة المجرة الجديدة للطاقة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الضوئية

قلقيلية/PNN- تم منح شركة المجرة الجديدة للطاقة الشمسية الجديدة المسجلــة في سجل الشركـــــــــات تحت الرقم 562551747 رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر (قابلة للتجديد لثلاثة أشهر) لتوليد الطاقة الكهربائية من محطة خلايا ضوئية بقدرة 1 ميجا واط في منطقة حبلة – قلقيلية بحيث يتم تغذية الطاقة المنتجة الى شبكة بلدية حبلة.

تأتي الموافقة على هذه الرخصة المؤقتة انسجاماً مع قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة وتوجه الحكومة الفلسطينية ممثلة بسلطة الطاقة لتنمية مصادر الطاقة البديلة وتعزيز استخدامها في جميع القطاعات، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة ويحقق الامن الطاقي والتنمية المستدامة وحماية البيئة.

وأوضح رئيس سلطة الطاقة أن هذه الرخصة هي الرابعة هذا العام التي تمنح الى القطاع الخاص في مجال استخدام تقنيات الطاقة البديلة لتوليد الكهرباء وهي تأتي انسجاماً مع قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للوصول الى أعلى نسبة ممكنة في ميزان الطاقة من المصادر التي تعتمد على الطاقة المتجددة.

كما أشار رئيس سلطة الطاقة الى حوافز تشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة وآليات الاستثمار فيها وأن العام المقبل سيشهد انطلاقة متسارعة لتنفيذ العديد من مشاريع الطاقة البديلة واهمها مشروع بدعم من الحكومة الصينية بقدرة 31 ميغا واط في جنوب الضفة الغربية بالإضافة الى مشاريع بقدرات مختلفة من خلال المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية المخصصة للقطاع المنزلي بقدرة 5 كيلو واط للمشروع الواحد والية صافي القياس لقطاعي الصناعة والخدمات بقدرة تصل الى 100% من قيمة الاستهلاك إضافة الى العروض التنافسية للمشاريع الكبيرة بغرض بيع الكهرباء.

وبدورها عبرت شركة المجرة الجديدة للطاقة عن شكرها لسلطة الطاقة على منحها الرخصة المؤقتة لإنشاء محطة طاقة شمسية في منطقة حبلة – قلقيلية وان هذا المشروع سيكون البداية لتنفيذ مشاريع مشابهة في مناطق فلسطينية أخرى كجزء من مسؤولية القطاع الخاص في توليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة كخطوة ضرورية لإنشاء نظام توليد وطني مستقل يحقق الامن الطاقي.